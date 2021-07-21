Традицїї вже понад 800 років, для Лондону це урочиста подія.

У Великобританії почали щорічний перепис птахів на Темзі. Перепис дозволяє дізнатися, скільки лебедів належить королеві Єлизаветі II.

Щорічній традиції вже понад 800 років, повідомляє ТСН.

Лебедів рахують святково вбрані орнітологи на прикрашених королівською символікою човнах. Перепис проходить урочисто, на цей процес приходить дивитися багато людей.

Протягом п'яти днів вони шукатимуть вздовж берега дорослих лебедів та їхніх пташенят. Спеціалісти зважатимуть на їхні параметри, птахів будуть взважувати та заносити до реєстру.

У Середньовіччі м'ясо лебедів в Британії вважалося цінним делікатесом. Через це птахами володіли лише монархи, пізніше це право частково розділилось між кількома гільдіями торговців, але традиція підрахунку лишилась.

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Автор: Поліна Кузенко