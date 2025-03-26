За словами фахівців, ці птахи живуть разом лише у гнізді.

22 березня у гнізді, за яким можна спостерігати онлайн, в селі Леляки, що на Полтавщині, оселився не лелека Грицько, а Одарка. Там вони жили декілька років, але тепер до Одарки приєднався новий птах. Про це для "Суспільного" повідомив науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

За сім'єю лелек у Національному природному парку спостерігають вже третій рік. З 2022 по 2024 роки Грицько та Одарка виховали 12 пташенят, проте із серпня 2024 року птахи відлетіли з гнізда.

Проте вже 22 березня цього року птаха, який прилетів, сприйняли за Грицька. Пізніше було помічено ще одного лелеку. Під час досліджень фахівці припустили, що першою могла бути Одарка, яка прийняла до себе у гніздо молодого птаха.

"Пара склалася, і для нас він - Грицько, а вона - Одарка, попри багато загадкових фактів та питань, на які поки немає відповідей. А, може, й не буде. Але будуть нові спостереження. І, здається, у новому сезоні буде багато чого по-новому, не так, як минулоріч. Будемо спостерігати, бо прогнози - справа невдячна", - йдеться у повідомленні природного парку "Пирятинський".

Подобайло додав, що ці птахи живуть разом лише у гнізді, а відлітають, зимують та повертаються окремо. У 2024 році Грицько повернувся 19 березня, а Одарка прибула 23 березня.

Зазначається, що спостерігати за життям птахів можна через цілодобову онлайн-трансляцію з їхнього гнізда, яку створив Національний природний парк "Пирятинський".

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