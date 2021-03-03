З десяток щигликів дорогою загинуло.

У Київській області випустили на волю півтори сотні щигликів, яких хотіли контрабандою доправити в Арабські Емірати.

Читайте такожНа Житомирщині в теплиці університету виростили 40 тисяч тюльпанів (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що пташок везли з Херсонської області у рейсовому автобусі в ящиках. Анонімне повідомлення про це відправили екоінспекції.

У результаті браконьєра затримали у Києві, коли той забирав вантаж. На жаль, з десяток пташок дорогою загинуло.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН