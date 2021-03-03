Новини України: українець хотів контрабандою доправити 150 пташок в ОАЕ
У Київській області випустили на волю півтори сотні щигликів, яких хотіли контрабандою доправити в Арабські Емірати.
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Зазначається, що пташок везли з Херсонської області у рейсовому автобусі в ящиках. Анонімне повідомлення про це відправили екоінспекції.
У результаті браконьєра затримали у Києві, коли той забирав вантаж. На жаль, з десяток пташок дорогою загинуло.
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