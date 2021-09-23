За добу у селі Усть-Тарка впали 300-400 ворон. При цьому інші птахи не постраждали.

У Новосибірській області (Росія) сталася масова загибель ворон.

Новина про це з'явилася у пабліку новосибірської служби евакуації "АСТ-54" в соцмережі "ВКонтакте", передає "СИБ.фм.

За їхніми даними, за добу в Усть-Тарці впали 300-400 ворон. При цьому інші птахи не постраждали.

"Швидше за все, мова йде про отруєння, але чим отруєні птахи – поки незрозуміло", – розповіли в "АСТ-54".

Містичне явище місцеві жителі навіть порівняли з початком апокаліпсису. Вони зізналися, що їм стало страшно, і згадали популярні фільми, в яких було щось подібне.

"У "Темряві" теж все почалося з масової загибелі птахів. І у Біблії теж", "Взагалі, це не смішно. Скоро і нас не гірше ворон знищать, раз щеплення робити не хочуть", "Мені стало страшно", "Містика", - писали сибіряки.

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Отруєння червонокнижних журавлів в "Асканії-Нова"

На Херсонщині поліція розслідувала факт вимирання червонокнижних журавлів у заповіднику "Асканія-Нова". Протягом тижня там загинуло близько 185 сірих птахів.

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Автор: Денис Прядко