Тварини допоможуть збагатити біорізноманіття регіону та сприятимуть зменшенню інтенсивності стихійних пожеж.

На Одещині на заповідному острові екологи випустили 40 європейських ланей та благородних оленів. Про це УНІАН повідомила менеджер зі зв'язків із громадськістю природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна.

За її словами, представники Rewilding Ukraine та Дунайського біосферного заповідника щойно випустили на Білгородський острів в дельті Дунаю 20 ланей та 20 оленів.

Вона пояснила, що лані та олені прибули із заходу України, подолавши відстань близько 1 тис. км. Зазначається, що саме зараз сприятливий час для їх перевезення – поза сезоном розмноження та періодом, коли самки народжують малят.

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За словами фахівця з транслокацій Rewilding Ukraine Олексія Пудовкіна, переправити тварин на Одещину було нелегко через обмеження воєнного часу та проблеми, які виникли через створення та реєстрацію самохідного понтону для їх перевезення.

Як уточнили в організації, після довгої дороги всі тварини почуваються добре і є здоровими: вони одразу ж вистрибнули з понтону і почали досліджувати острів.

Фахівець з відновлення екосистем Rewilding Ukraine Олег Дьяков пояснив, що на Білгородському острові тварини допоможуть створити і підтримувати багатий на біорізноманіття напіввідкритий мозаїчний ландшафт з луками, водоймами та різноманітними рослинами.

"Вони також виїдатимуть надлишок рослинності, що може бути причиною стихійних пожеж, які є все більшою проблемою, пов'язаною зі зміною клімату. Ми будемо спостерігати за пересуванням тварин, щоб визначити екологічний вплив природного випасання на ландшафт та екосистему", - сказав Дьяков.

Спеціалісти пояснюють, що Білгородський – великий острів площею близько 2,2 тис. га, розташований в "серці" української дельти Дунаю, та є частиною Дунайського біосферного заповідника.

В екологічній організації нагадали, що за останні роки з метою покращення природного випасу в дельті Дунаю було оселено водяних буйволів, диких коней, а також невелику кількість оленів та ланей на острові Єрмаків.

"Оскільки олені та лані чудово плавають, вони вже почали переселятися на сусідні острови в пошуках їжі та освоювати навіть румунську територію дельти. Передбачається, що новий випуск оленів та ланей на Білгородському сприятиме більш швидкому формуванню стійких популяцій цих видів великих травоїдних тварин", - повідомили екологи.

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В Дніпропетровській області стрімко зросла популяція диких тварин у лісах, які туди тікають від російських обстрілів. Подекуди копитних побільшало на третину. Зокрема, в області уперше за чимало років лісники зустріли благородного оленя. Також тут частіше бачать хижаків та птахів.

Нині майже 500 тис. га українських територій перебувають під окупацією або у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення.

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