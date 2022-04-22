На Харківщині опинилися під загрозою цінні коні. Маточне поголів'я коней може загинути, їм потрібна евакуація та ліки.
Про це виданню Лозова.City розповіла керівниця ГО "Асоціації зі скачок і перегонів" Тетяна Андрейшина.
Російські окупанти знищують все на своєму шляху. Ворог вбиває мирне населення, руйнує міста, також страждають тварини. На Харківщині потрібно рятувати цінне маточне поголів'я коней Української верхової породи й Орловської рисистої породи української генерації.
Коні знаходяться у філії "Лозівського кінного заводу №124". Ця філія належить до Державного підприємства "Конярство України" й займається вирощуванням зернових і технічних культур, а також є племінним заводом по розведенню коней. Нині поголів'я цінних маточних коней знаходиться у небезпеці. За словами Андрейшиної, тварин потрібно евакуювати.
Якщо коні загинуть, робота не одного покоління селекціонерів України, які працювали на досягнення найвищих висот у кінному спорті вітчизняних порід, буде втрачена.
"Добре було б вивезти їх на захід України. Ми розмовляли з Міністерством аграрної політики, однак вони сказали, що підприємство підпорядковується Міністерству економіки. Відтак, це питання повинні вирішити вони. Ми звернулись, звісно. Але поки відповіді не отримали. Тож чи буде евакуація — наразі невідомо. Наразі просто спостерігаємо з острахом, щоб не було бойових дій поблизу. Невідомо чи керівництво ДП "Конярство України" у Києві є на місцях, чи ні, бо коней ніхто не намагається вивезти з зони, де можуть початися бойові дії", - розповіла волонтер.
На кінному заводі вже виникли проблеми з ліками. Тваринам потрібні седативні препарати. Нині ліки для коней очікуються у гуманітарній допомозі, яка прибуде зі Швейцарії.
"Найголовніше — це седативні препарати, тобто заспокійливі для коней, адже це дуже лякливі тварини. Якщо поблизу буде обстріли, то гучні вибухи призведуть до стресу і коням буде важко. Дай Боже, щоб вони швидше приїхали, щоб ми могли передати у кінний завод", - зазначила Андрейшина.
Окрім цього існує ризик, що коні можуть залишитися без запасів їжі на осінь та зиму. Нині не зрозуміло, чи зможе Лозівський кінний завод в умовах повномасштабної війни РФ проти України почати посівну кампанію кормів та вівса.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Гостомелі через окупантів згоріли живцем десятки коней.