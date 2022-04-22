Маточне поголів'я коней Української верхової породи й Орловської рисистої породи української генерації потрібно рятувати.

На Харківщині опинилися під загрозою цінні коні. Маточне поголів'я коней може загинути, їм потрібна евакуація та ліки.

Про це виданню Лозова.City розповіла керівниця ГО "Асоціації зі скачок і перегонів" Тетяна Андрейшина.

Російські окупанти знищують все на своєму шляху. Ворог вбиває мирне населення, руйнує міста, також страждають тварини. На Харківщині потрібно рятувати цінне маточне поголів'я коней Української верхової породи й Орловської рисистої породи української генерації.

Коні знаходяться у філії "Лозівського кінного заводу №124". Ця філія належить до Державного підприємства "Конярство України" й займається вирощуванням зернових і технічних культур, а також є племінним заводом по розведенню коней. Нині поголів'я цінних маточних коней знаходиться у небезпеці. За словами Андрейшиної, тварин потрібно евакуювати.

Якщо коні загинуть, робота не одного покоління селекціонерів України, які працювали на досягнення найвищих висот у кінному спорті вітчизняних порід, буде втрачена.

"Добре було б вивезти їх на захід України. Ми розмовляли з Міністерством аграрної політики, однак вони сказали, що підприємство підпорядковується Міністерству економіки. Відтак, це питання повинні вирішити вони. Ми звернулись, звісно. Але поки відповіді не отримали. Тож чи буде евакуація — наразі невідомо. Наразі просто спостерігаємо з острахом, щоб не було бойових дій поблизу. Невідомо чи керівництво ДП "Конярство України" у Києві є на місцях, чи ні, бо коней ніхто не намагається вивезти з зони, де можуть початися бойові дії", - розповіла волонтер.

На кінному заводі вже виникли проблеми з ліками. Тваринам потрібні седативні препарати. Нині ліки для коней очікуються у гуманітарній допомозі, яка прибуде зі Швейцарії.

"Найголовніше — це седативні препарати, тобто заспокійливі для коней, адже це дуже лякливі тварини. Якщо поблизу буде обстріли, то гучні вибухи призведуть до стресу і коням буде важко. Дай Боже, щоб вони швидше приїхали, щоб ми могли передати у кінний завод", - зазначила Андрейшина.

Окрім цього існує ризик, що коні можуть залишитися без запасів їжі на осінь та зиму. Нині не зрозуміло, чи зможе Лозівський кінний завод в умовах повномасштабної війни РФ проти України почати посівну кампанію кормів та вівса.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Гостомелі через окупантів згоріли живцем десятки коней.

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