Це стається через відповідні погодні умови.

На Херсонщині в лимані в Білозерському районі люди через масовий мор риби збирали її руками й лопатами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Рибу - бички, карасі, таранька, маленькі судаки й осетри - опинилися на мілині. Там вони щільним шаром вкрили узбережжя лиману.

За словами місцевих жителів, за літо таке відбувається по кілька разів. Пояснюється це тим, що в лиман заходить морська вода й витісняє прісноводну рибу до берега. Сприяють цьому явищу спека, вітер та перепад температур. Рибу місцеві жителі збирають швидко: якусь їдять самі, іншою годують домашнім тваринам.

"Скільки риби, це жах просто", - каже очевидиця, яка зняла на відео її масовий мор.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Одещині поверхня Тилігульського лиману була всіяна дохлою рибою. Через проблему під загрозою опинилися пляжі в сусідньому курортному селищі Коблеве.

До цього мешканці Одеси масово скаржилися на жахливий запах, що поширився містом. Згодом джерелом неприємного запаху експерти назвали водорості, що гниють на узбережжі. Також, не виключалося, що джерелом запаху міг стати Хаджибейський лиман, де було зафіксовано "цвітіння" води.

Автор: Юрій Годован