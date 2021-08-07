Аварій у каналізаційній системі не виявлено.

В Одесі джерелом неприємного запаху можуть бути водорості, що гниють на узбережжі.

Як повідомили деякі інтернет-ресурси з посиланням на Одеський обласний лабораторний центр контролю і профілактики хвороб Мінстерства охорони здоров'я України, джерелом запаху, на який сьогодні скаржилися місцеві жителі, можуть бути водорості.

"Швидше за все, причиною стали водорості, які зараз лежать на пляжах в межах міста. У місцях, де немає циркуляції води, ця маса стала відмирати і видавати огидний запах", - припускають екологи.

Також, не виключено, що джерелом запаху міг стати Хаджибейський лиман, де було зафіксовано "цвітіння" води.

У компанії "Інфоксводоканал" УНІАН повідомили, що будь-яких каналізаційних витоків або аварій в системі, які могли б привести до такого явища (запаху), в даний час немає.

"Інфоксводоканал" не має ніякого відношення до подій (запаху – УНІАН)", - заявили в прес-службі підприємства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні жителі різних районів Одеси скаржилися на неприємний запах, що поширився. Його порівнювали з каналізаційними відходами і сірководнем.

Автор: Лариса Козова