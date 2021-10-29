Це призвело до зростання концентрації шкідливих речовин у прибережних територіях річкової системи регіону на загальній площі понад 2,5 га.

У Кіровоградській області представники комунального підприємства з водопостачання приховано скидали технологічні відходи у річку Інгул, що могло призвести до масштабного забруднення земель та водних ресурсів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Це призвело до зростання концентрації шкідливих речовин у прибережних територіях річкової системи регіону на загальній площі понад 2,5 га", - йдеться у повідомленні.

За результатами експертизи, зафіксовано перевищення показників вмісту нітратів у ґрунті у 13 разів.

Читайте такожНа Одещині скупчилися десятки тисяч бакланів (фото)У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, керівнику структурного підрозділу комунального підприємства повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 239 КК України.

Вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії очисна станція скинула відходи в море. У воду потрапили десятки кубометрів відходів, а туалетним папером встелено узбережжя.

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Автор: Світлана Макринська