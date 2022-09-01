Знайдено білобочок та азовок.

На Одещині знов виявлено загиблих дельфінів, які стали жертвами військової агресії РФ.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв у Facebook.

За його словами, декілька тижнів Чорне море не виносило мертвих дельфінів на пляжі.

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"І ось знову на днях ми знайшли в межах парку 4-х загиблих дельфінів на піщаному пересипу та в морі. Два дельфіни білобочки та три азовки. А наші друзі, які стоять на узбережжі подалі на північ Чорного моря, дали інформацію ще про загиблих трьох дельфінів білобочок", - розповів Русєв.

За його даними, тварини ймовірно загинули в третій декаді липня. Вчений зазначає, що корабельне угруповання ворога в кінці липня було посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Окупанти продовжували тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Також відомо, що угруповання різнорідних сил Чорноморського флоту РФ, тримаючись на безпечній відстані від одеського узбережжя, відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації.

Русєв нагадав, що внаслідок використання гідролокаторів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації та ехолокації, вони отримують потужну акустичну травму.

"Таке шалене навантаження чорноморського середовища гідролокаторами призвело до чергової загибелі дельфінів. До того ще слід додати той факт, що море викидає на берег лише біля 5% від всіх загиблих тварин. Решта 95% просто іде на дно моря, і ми не можемо їх зареєструвати. Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України вже загинуло десятки тисяч дельфінів", - вважає вчений.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець липня у Чорному морі, на території кількох країн, через військову агресію РФ вже загинуло щонайменше 5 тис. дельфінів. На Одещині правоохоронці вже розслідують факти масової загибелі дельфінів.

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