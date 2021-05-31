У Полтавській області в співробітників поліції, які приїхали на відпрацювання виклику, почав стріляти мешканець сусідньої багатоповерхівки. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що вночі правоохоронці отримали інформацію про обстріл поліцейських у місті Кременчук. Силовики відпрацьовували виклик щодо конфліктної ситуації в одному з нічних закладів міста, коли невідомий з вікна поцілив у двох правоохоронців при виконанні.

Поліцейські встановили квартиру, звідки стріляли, та особу зловмисника.

«Стрільцем виявився 38-річний місцевий мешканець, який проживав спільно з неповнолітньою донькою. В минулому чоловік був судимий за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення», – говориться у повідомленні.

За підтримки спецпризначенців правоохоронці провели невідкладний обшук в оселі зловмисника. Виявлено та вилучено напіврозібраний пневматичний пістолет, а у подвір’ї будинку – газовий балон та магазин, які чоловік викинув у вікно, аби позбутися доказів.

За результатами медичного обстеження встановлено, що на момент стрілянини зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Стрілянина на Полтавщині: подробиці розслідування

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Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За вчинені дії йому може загрожувати обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Автор: Катерина Шварц