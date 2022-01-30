Птахів мотивуватимуть їжею.

Влада Швеції має намір використовувати ворон у прибиранні вулиць. Заохочувати птахів будуть їжею.

Про це пише Dagens Nyheter.

На реалізацію проекту зважилася клінінгова компанія Corvid Cleaning. Птахів привчатимуть до прибирання дрібного сміття та недопалків.

Ворон мають намір видресувати так, щоб вони кидали відходи в спеціальний автомат, який видаватиме корм.

"Є великі шанси, що птахи будуть вчитися один у одного. При цьому не виключено, що якесь сміття ворони не викидатимуть, а будуть його їсти",-розповіла засновниця компанії Крістіана Гюнтер — Ханссен.

Згідно з прогнозами, проект дозволить скоротити витрати на прибирання міста на 75%. Пілотний проект запустять у передмісті Стокгольма. Якщо проект буде успішний, то його впровадять і в інших містах.

Christian Günther-Hanssen har lärt kråkor att plocka fimpar i en specialbyggd godisautomat. Snart ska hans skräpinnovation testas i ett pilotprojekt i Södertälje.https://t.co/cpcdfekpB4pic.twitter.com/yYCvDcDdfs — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) January 27, 2022

Як раніше повідомляв УНІАН, ворон в Австралії напав на дрон-доставщик дочірньої компанії Google. Дрон покинув місце інциденту після того, як доставив вантаж.

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