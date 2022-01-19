Версій того, звідки взялися дрони, у влади поки немає. Однак у Службі безпеки припустили, що вони могли застосовуватися для отримання секретної інформації.

Поліція і берегова охорона Швеції проводять пошукові операції на воді і на островах в околицях Стокгольма, намагаючись з'ясувати, звідки беруться безпілотники, неодноразово помічені над атомними електростанціями.

Востаннє невідомий безпілотник був помічений над АЕС "Форсмарк" в понеділок увечері. Також повідомляється, що дрони бачили над ще двома АЕС, недалеко від декількох аеропортів і над королівським палацом в Стокгольмі, передає Бі-бі-сі.

Громадян просять повідомляти поліції всю відому їм інформацію про походження безпілотників. Версій того, звідки взялися дрони, у влади поки немає.

У шведській службі безпеки Sapo припустили, що безпілотники могли застосовуватися "для неавторизованого отримання секретної інформації".

Читайте такожШвеція посилює боєздатність на тлі активності РФ в Балтійському морі

У Sapo ведуть розслідування появ дронів над АЕС. Дрони над іншими об'єктами - це юрисдикція поліції, додали у шведській спецслужбі.

Очевидці кажуть, що дрони були схожі на військові і мали великі крила. У Sapo це не підтвердили і не спростували.

У репортажі шведського телебачення сказано, що один з дронів вдалося спостерігати поліцейському вертольоту. Безпілотник летів над ним на висоті до 1000 м.

Шведський сайт Aftonbladet пише, що на вихідних безпілотники кружляли над шведським парламентом, комплексом урядових будівель і королівським палацом в Стокгольмі і біля аеропортів міст Кіруна і Лулео.

Тим часом, в кінці минулого тижня, одночасно з першою появою дронів над АЕС "Форсмарк" і "Оскарсхамн", Швеція оголосила про відправку додаткових військових підрозділів на острів Готланд на тлі збільшеної активності російських військових кораблів в Балтійському морі. У вівторок шість російських десантних кораблів, чиє наближення до Готланду називалося в числі причин цієї тривоги, пройшли данські протоки і покинули Балтику, повідомляє газета Dagens Nyheter з посиланням на військове відомство.

Після анексії Росією Криму Швеція збільшила військові витрати і почала зміцнювати оборону. У 2017 році вона повернула обов'язкову військову службу, а в січні 2018-го знову розмістила на Готланді постійний гарнізон.

Вас також можуть зацікавити новини: