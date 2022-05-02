Випалювання української землі – злочин, за який передбачена відповідальність.

За останні дні лише на Київщині в три рази збільшилася кількість пожеж в екосистемах та на відкритих територіях. Зокрема, горять торф'яні поклади та сміття.

Відповідний допис був оприлюднений на Facebook-сторінці ДСНС.

"Знову за рибу гроші! Люди, ну як так? Не встигли окупанти піти з Київщини, як почалося "генеральне прибирання" – знову підгорають відкриті території", –йдеться у повідомленні.

Працівники ДСНС витрачають на ліквідування пожежі багато часу. Так, тільки за останню добу в області було зафіксовано 5 випадків загорань трав’яного настилу на площі понад 5 га, сміття – 0,5 га та торфу – 0,8 га.

"Ми маємо розуміти, що масштабні пожежі у природних екосистемах провокують переважно самі ж люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках", – пишуть у ДСНС.

Нагадаємо, що у Росії горять сибірські ліси. Загоряння не можуть погасити через брак військових пожежників – їх передислокували для вторгнення в Україну.

На що у ДСНС осоромили російських колег, що замість виконання безпосередніх обов'язків в охопленій полум'ям Сибіру, вони запускають безпілотники над українським Донбасом.

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