Науковці кажуть, що викладають подібне вперше.

Національний антарктичний центр України оприлюднив зворушливе відео, на якому антарктичні пінгвіни "чінстрапи" відпочивають зі своїми малюками.

"Такого відео в нас ще не було: вперше викладаємо запис з антарктичними пінгвінами та їхніми малюками. Погляньте, які вони цікаві", - наголошують у центрі.

Науковці пояснили, чому антарктичних пінгвінів також називають "чінстрапами" (від англ. chin strap) або бороданями - справа у їхній тонкій чорній смужці, що перетинає біле підборіддя.

Зазначається, що це відео з пташенятами зробив біолог 28-ї української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут, що розташований в районі полярної станції "Академік Вернадський". Цього року там народилося вже 15 чінстрапенят.

"На нашому острові Галіндез антарктичні пінгвіни здебільшого гостюють, та й то - нечасто. А от на Буті, який на 20 км північніше, гніздує їхня невеличка колонія. І що примітно - саме тут одночасно гніздують усі три види пінгвінів роду Pygoscelis, що зустрічаються в нашому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі", - розповіли у центрі.

Інколи українські біологи зустрічали таке сусідство трьох видів і на інших островах, але скоріше як виняток. А отак, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят - це лише на Буті.

За словами науковців, чінстрапи вважаються наймасовішим видом в Антарктиці (загалом, близько 7,5 млн пар). Шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні-листопаді. Відкладають два яйця, рідко – одне чи три. Трохи більше, ніж за місяць, з них з'являються пінгвінята. Спершу малюки вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині. У висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі.

Пінгвіни окупували станцію "Академік Вернадський"

В Антарктиці сотні пінгвінів "окупували" українську станцію "Академік Вернадський". Птахи захопили робочий простір українських метеорологів - метеомайданчик з різними приладами. Найбільше їм припали до смаку опадомір - спеціальне відерко, в якому накопичуються опади, та актинометричний комплекс, що вимірює рівень сонячної радіації.

Нещодавно стало відомо, що біля станції з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів. Науковці розповідали, що у той час вони були у сіренькому пушку, дуже смішні й незграбні. Йшлося, що це лише початок бебі-буму. Загалом навколо станції гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів - понад 5,3 тисячі. Біолог Вадим Ткаченко нарахував у їхніх гніздах близько 4,8 тисячі яєць.

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