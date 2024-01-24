Супутникові знімки засвідчили міграційні процеси, спричинені таненням прибережних льодовиків.

Вчені знайшли чотири раніше невідомі колонії імператорських пінгвінів в Антарктиді. Але приводом для особливої радості вчених це відкриття не стало, адже воно проілюструвало драматичні зміни у звичному способі життя цих птахів, які страждають від глобального потепління.

Як повідомляє Британська антарктична служба, на супутникових знімках шельфового льодовика Бранта вчені помітили чотири нові колонії імператорських пінгвінів, які мігрували до нових місць розмноження, оскільки їхне середовище існування швидко тане.

Три колонії були маленькими – менше 100 птахів. Але четверта група налічувала понад 5000 особин. І хоча це відкриття є приємною новиною та додає ще кілька тисяч пінгвінів до оціночної популяції в 550 000, вчені кажуть, що знахідка також засвідчує як екологічна загроза змушує колонії пінгвінів переміщуватися у безпечніші райони.

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Взимку тисячі колоній імператорських пінгвінів живуть і розмножуються на замерзлому морському льоду, що тримається на узбережжі Антарктики. Але з роками лід під їхніми ногами танув і відколювався, що призвело до загибелі тисяч пінгвінів від переохолодження та втоплення. Лише минулого року щонайменше 19 колоній пінгвінів повністю припинили розмноження через танення льоду, яке спричинило масову загибель пташенят.

Імператорський пінгвін – найбільший за розмірами серед усіх пінгвінів. Але цей вид перебуває під загрозою зникнення і, за прогнозами, зникне до кінця століття.

"Втрати, які ми бачимо через зміну клімату, ймовірно, переважують будь-який приріст населення, який ми отримуємо, знаходячи нові колонії", — сказав дослідник Британської антарктичної служби Пітер Фретвелл.

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