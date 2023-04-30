За день пролітає декілька тисяч птахів, зазначив співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани".

Над Одещиною летить велика кількість казкових птахів-бджолоїдок.

Про це повідомляє доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв. "Над Тузлівськими лиманами, над степовими ділянками, через південну Бессарабію України майже тиждень масово летять казкові птахи-бджолоїдки. Вперше я побачив їх 23 квітня. За день їх пролітає декілька тисяч. Якщо атмосферний тиск низький, їх можна бачити десь поруч і дивитися, як вони полюють за комахами", - розповів вчений.

За його словами, особливо чутно, як вони специфічно "співають", перекликаючись. Наразі їх можна побачити повсюди, особливо над територіями парку, де є природна їжа.

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У період міграції на ночівлю бджолоїдки зазвичай влаштовуються на дерева або чагарники. Вільний від полювання час казкові птахи присвячують догляду за оперенням, старанно змащуючи і розгладжуючи дзьобом кожну пір’їнку.

Як розповів Русєв, вони часто купаються в піску або воді, щоб позбутися паразитів, а під час дощу "приймають душ", розпустивши хвіст і крила.

Він уточнює, що проліт ще буде продовжуватися більше місяця.

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27 квітня повідомлялося, що у національний природний парк "Тузлівські лимани" прилетіли блискучі ібіси. Приблизно 150 птахів затрималися у нацпарку на декілька днів, хоча тут вони ніколи не гніздяться.

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на Одещині. Створено 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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