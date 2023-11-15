Від небувалої спеки в країні вже постраждали понад 100 млн осіб.

У Бразилії через аномальну спеку оголошено червоний рівень небезпеки. Від спекотної погоди, яка, за прогнозами, триватиме до п'ятниці, вже постраждали 100 млн осіб.

Так, три дні тому в Ріо-де-Жанейро була рекордна для листопада температура + 42,5 °C, пише Бі-бі- сі. А вчора в Сан-Паулу середня температура повітря вдень досягла + 37,3 °С.

Бразильські метеорологи пов'язують аномальну спеку з явищем Ель-Ніньо і змінами клімату.

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Національний інститут метеорології (Inmet) країни оголосив червоний рівень небезпеки майже в 3 тис. населених пунктів. Відзначається, що рекордно спекотна погода встановилася більш ніж за місяць до настання літа в Південній півкулі.

Зміна клімату і сплески спеки

У 2022 році країни Європи пережили найспекотніше літо за всю історію спостережень. А на початку цього року екстремальні температури були зафіксовані в Азії, Північній Африці та Північній Америці.

Ще до початку літа 2023 року фахівці стверджували, що Землю знову чекають рекордні температурні значення. Так, в середині літа в 16 містах Італії був встановлений червоний рівень небезпеки, а в каліфорнійській Долині смерті було зафіксовано, що стовпчик термометра піднявся до +54 С.

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