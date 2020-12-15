Особи зловмисників ще не встановлені.

Держекоінспекція Поліського округу виявила масштабну вирубку лісу на території Бабичівської сільської ради у Житомирській області.

Як повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції України, збитки від порушення склали 6,3 млн грн.

"Особи зловмисників не встановлені. Враховуючи те, що порушення має ознаки кримінального, ДЕІ спрямувала матеріали перевірки до правоохоронних органів, які й будуть шукати порушників", - сказав голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

За словами голови ДЕІ, особи, які здійснили злочин, будуть відшкодовувати збитки, завдані довкіллю, та нестимуть кримінальну відповідальність.

"За таку вирубки браконьєри, крім сплати всієї суми збитків, також нестимуть відповідальність згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу, що передбачає штраф за порушення на суму від 17 до 25,5 тис. гривень або обмеження чи позбавлення волі на на строк до трьох років", - додав Мальований.

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Автор: Юлія Петриченко