Нова рослина є світовим рекордсменом за величиною латаття з листям шириною більше 3 метрів.

Наукові співробітники Королівських ботанічних садів в К'ю (Лондон, Великобританія) виявили новий вид гігантської водяної лілії.

Про це пише ВВС.

Примітно, що величезна рослина ховалося на видному місці близько 177 років – вона зберігалася в архівах ботсаду і росла в низці водних колекцій, але була помилково ідентифікована як інший вид. Тепер детальне наукове дослідження показало, що це новий вид.

При цьому нова рослина є світовим рекордсменом за величиною латаття з листям шириною більше 3 метрів.

Новий вид лілії отримав назву Victoria boliviana – на честь Болівії, де вона росте в єдиній водоймі в частині річкової системи Амазонки.

Садівник Карлос Магдалена, один з провідних світових експертів з водяних лілій, давно підозрював, що ця рослина відрізняється від двох інших відомих гігантських видів, Victoria amazonica і Victoria cruziana. Тому вчені з Болівії подарували К'ю кілька насінь.

"Це означало, що ми зможемо вирощувати його поруч з двома іншими видами в точно таких же умовах. Як тільки ми це зробили, ми змогли дуже чітко побачити, що кожна окрема частина рослини була зовсім іншою", – пояснив ботанік.

Нагадаємо, раніше УНІАН зібрав добірку місць у Київській області та за її межами, де українці цього року можуть помилуватися квітами лаванди.

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