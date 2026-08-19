На острів завезли тхорів проти кроликів: через десятиліття довелося рятувати птахів

Замість кроликів тхори почали полювати на птахів, знищуючи їх десятками.

На острові Ратлін біля берегів Північної Ірландії випустили тхорів, щоб зменшити чисельність кроликів. Однак тварини сформували дику популяцію і через десятиліття перетворилися на серйозну загрозу для місцевих морських птахів.

На Ратліні мешкає найбільша в країні колонія морських птахів – понад 250 тис. особин. Серед них тупики, кайри, гагарки, буревісники, баклани та інші види, пише Times of India. Зазначається, що тхори полювали на яйця, пташенят і дорослих птахів. За даними Королівського товариства захисту птахів, було зафіксовано випадок, коли один тхір вбив 27 дорослих птахів лише за два дні.

Насправді тварин завезли на Ратлін у середині 1980-х років з метою боротьби з кроликами. Однак замість цього вони прижилися на острові й почали полювати на птахів.

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Вивести тхорів виявилося непросто, оскільки Ратлін має складний рельєф, великі скелі та важкодоступні ділянки. Крім того, хижаки встигли прожити тут кілька десятиліть і сформувати стійку популяцію.

На боротьбу з тхорами витратили п’ять років

У 2021 році було започатковано природоохоронний проєкт, і однією з його головних цілей стало повне знищення популяції здичавілих тхорів.

Фахівці використовували пастки, камери та тепловізійні дрони. До пошуків тварин також залучили спеціально навченого собаку-детектора.

Після основного етапу вилову фахівці продовжили спостереження за територією, щоб переконатися, що жоден тхір не вижив. Це було принципово важливо: навіть кілька особин, що залишилися, могли відновити популяцію.

Ратлін вперше у світі оголосили вільним від здичавілих тхорів

23 березня 2026 року Ратлін офіційно було оголошено вільним від тхорів. Таким чином, на реалізацію проєкту природоохоронним організаціям знадобилося 5 років.

Перші ознаки відновлення природи вже з’явилися. Зокрема, фахівці зафіксували повернення гніздуючих буревісників – вони вперше за 20 років знову почали розмножуватися на Ратліні.

Зараз природоохоронні організації продовжують моніторинг і посилюють заходи біобезпеки, щоб тхори не повернулися на острів.

При цьому боротьба з інвазивними видами ще не завершена. Екологи борються з бурими щурами, які загрожують яйцям і пташенятам місцевих птахів.

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