Наразі проводиться забір проб ґрунту, повітря та самої речовини для проведення експрес-аналізів.

Поблизу Рівного у полі виявили калюжі із рожевою водою.

Як повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області, підозрілі калюжі у полі помітив 22 липня житель села Колоденка.

"Зі слів голови місцевої ОТГ було встановлено, що один із сільськогосподарських виробників під час обробки угідь залишив рештки рідини невстановленого походження", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться забір проб ґрунту, повітря та самої речовини для проведення експрес-аналізів.

Аварія на «Рівнеазоті»

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на підприємстві "Рівнеазот" в цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу.

В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

У ДСНС запевнили, що жодної загрози населенню через аварію на підприємстві немає.

Автор: Світлана Макринська