Під "прикриттям" заповідника ворог облаштовує укріплення та оборонні споруди.

У біосферному заповіднику "Асканія-Нова", який перебуває під окупацією РФ, відбуваються пожежі, обстріли та цілком можливе викрадення рідкісних тварин під виглядом "угоди про співробітництво". Проте керівництво заповіднику факт вивезення тварин заперечує.

"Насамперед, інформація (щодо вивезення тварин – УНІАН) не відповідає дійсності. При цьому, факт підписання "угоди про співробітництво" з власником краснодарського "Сафарі-парку" Маріо Абурмаілехом має місце. Це не перша подібна угода з зоопарками, природоохоронними установами та асоціаціями Росії й тимчасово окупованого Криму, що передбачає "творчу співпрацю та обмін тваринами", – повідомив директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна НААН України Віктор Шаповал.

Зокрема, у серпні 2023 року укладені такі "договори" з державним біосферним заповідником "Ростовський" (РФ), "Асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин "Жива природа степу" та "Ростовським-на-Дону зоопарком".

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"Таким чином, загрози вивезення абсолютно реальні, надто – після "загортання" "Асканія-Нова" в обгортку керованості окупаційною адміністрацією. 23 березня 2023 року про це уперше наголошено заступником директора Центру близькосхідних досліджень С. Даниловим, але фактичного переміщення тварин з "Асканія-Нова" до сьогодні не відбулось", – стверджує керівник.

За його словами, загалом з початку окупації під загрозою перебуває усе біорізноманіття "Асканія-Нова". Єдине, що поки убезпечує територію від масштабних руйнувань – відносна віддаленість лінії фронту.

Шаповал наголосив, що численні рекламні пости у Телеграм-каналі окупаційної адміністрації щодо заповідника – "ідилічно-пустопорожні проекти" та суто пропагандистські гасла, які "розбиваються вщент об цілком реальні умисні дії". Зокрема йдеться про дислокацію військової техніки та особового складу російських військ, зведення укріплень та оборонних споруд безпосередньо на певній території та під "прикриттям" заповідника і цивільного населення. Все це, за словами Шаповала, забезпечує передумови руйнації природної та культурної спадщини.

Він додав, що окупаційне керівництво заповідника гадки не має, у якій критичній ситуації він перебуває.

"На території – безконтрольне переміщення військ, пожежі та обстріли, що несумісне з задачами природоохорони...", – підкреслив посадовець.

Він зазначив, що 10 жовтня 2023 р. укладено "договір про співробітництво" між захопленим окупантами "Асканія-Нова" та Ялтинським зоопарком, в особі його директора-колаборанта Олега Зубкова. Тоді окупаційні медіаресурси поширили заклики до обміну тварин парку "Асканія-Нова" з зоопарками РФ, зокрема рідкісними та охоронюваними видами. Це кінь Пржевальського, сайгак та кулан туркменський, яких внесено до списку Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕS). За словами Шаповала, такий потенційний "обмін тварин" – грубе порушення Конвенції СІТЕS, підписантами якої свого часу стали Україна та РФ.

Керівник також акцентував, що заява щодо неприпустимості намірів РФ стосовно вивезення рідкісних видів диких тварин та птахів з "Асканія-Нова" відповідними посадовцями України була передана першому заступнику гендиректора ЮНЕСКО Сін Цюю. Той висловив готовність розглянути це звернення у найкоротші терміни, але це ніяк не вплинуло на ситуацію у заповіднику.

"Залишається констатувати, що міжнародні природоохоронні інституції виявились неспроможними у протидії військовій агресії та захисті заповідних територій від фатального впливу війни", – додав Шаповал.

Він визнав, що ситуація з підписаними договорами – не більше, ніж цинічна спроба легітимізувати наступний "обмін" викрадених тварин шляхом укладення офіційного документа. На думку фахівця, виходячи з реалій, необхідно "з холодним розумом" готуватись до втрат і потреби наступного відновлення інфраструктури та колекцій.

Про ситуацію у заповіднику поінформовано Національну академію аграрних наук України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Національну комісію України у справах ЮНЕСКО, Міністерство закордонних справ України, правоохоронні органи. Окрім того, по лінії МЗС висловлені пропозиції щодо мандату моніторингової місії ЮНЕСКО в частині доступу та контролю за окупованими природоохоронними територіями.

Ситуація в заповіднику "Асканія-Нова"

Нагадаємо, у 2022 році російські окупанти захопили Інститут тваринництва "Асканія-Нова", а 25 березня 2023 року біосферний заповідник "Асканія-Нова" опинився під контролем окупантів. У вересні там спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив близько 7 тисяч гектарів на ділянці "Південна".

6 листопада Центр національного спротиву наголосив, що окупаційна адміністрація заповідника краде тварин та перевозить їх до краснодарського "Сафарі-парку". Йшлося, що це відбувається в межах "угоди про співробітництво".

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