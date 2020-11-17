Таке рішення було прийнято через спалах пташиного грипу.

Влада Данії знищить 25 тисяч курчат на сході Ютландії через спалах пташиного грипу H5N8.

Про це повідомляє Нова газета.

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25 тисяч курчат буде знищено вже цього тижня. Крім того, навколо зараженої ферми створять трикілометрову зону, де діятимуть особливі обмеження, і аналогічну 10-кілометрову зону, де проводитиметься інтенсивний моніторинг диких і домашніх птахів.

"Спалах пташиного грипу в домашніх стадах надзвичайно небезпечний для тварин і становить загрозу для всіх птахівницьких господарств, оскільки у цього захворювання спостерігається висока смертність", - заявляють ветеринари.

Спалах пташиного грипу в Європі:

На початку листопада в Німеччині та Нідерландах виявили небезпечний різновид пташиного грипу.

У Нідерландах Міністерство сільського господарство наказало забити 200 тисяч курей.

Що таке пташиний грип

Високопатогенний пташиний грип - це гостре вірусне захворювання сільськогосподарських і диких птахів з ураженням респіраторного і шлунково-кишкового трактів.

Попередній спалах пташиного грипу

2 лютого 2020 року в китайській провінції Хунань зафіксували спалах смертельного пташиного грипу H5N1. Спалах стався на фермі в місті Шаоян провінції Хунань, що знаходиться на південному кордоні провінції Хубей. 4500 курей загинули.

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Автор: УНІАН