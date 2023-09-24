Восьминіг, схожий на головного героя фільму Діснея 1941 року, плавав за допомогою своїх плавників, схожих на вуха.

Рідкісний восьминіг Дамбо був знятий на відео за допомогою дистанційно керованого апарату в північній частині Тихого океану. Він потрапив у кадр прямої трансляції EVNautilus, яка досліджує Морський національний пам'ятник Папаханаумокуакеа.

Восьминіг, що нагадує героя фільму кіностудії Disney, був помічений на глибині близько 2665 м, приблизно в 20 м від морського дна. Він плавав за допомогою плавників, що нагадують вуха, писати Sky News.

"Моторошний сезон вже майже настав (йдеться про Гелловін, який святкується 31 жовтня, - УНІАН), і здається, що цей восьминіг Дамбо налаштувався до нього, відбиваючи світло від нашого апарату. Дивіться, як ця улюблена фанатами глибоководна істота витончено плаває перед нашою камерою, нагадуючи нам про красу цього особливого місця", - написав EVNautilus у своїй прямій трансляції.

Восьминоги Дамбо - найглибоководніші відомі восьминоги, середня тривалість життя яких становить від трьох до п'яти років. У них немає чорнильного мішка, на відміну від інших восьминогів, і вони не здатні змінювати колір.

EVNautilus заявляє, що його місія - "дослідження невідомих регіонів океану в пошуках нових відкриттів в біології, геології та археології".

Восьминіг Дамбо - інші новини

Восьминіг Дамбо хоч і рідкісний гість, але періодично потрапляє в кадр. Як повідомляв УНІАН, раніше морські біологи виявили восьминога роду грімпотевтіс, або "восьминога Дамбо" майже на самому дні найглибшого жолоба в східній частині Індійського океану.

Вони, зазвичай, мешкають на глибині від 100 до п'яти тисяч метрів, проте цього 35-сантиметрового восьминога засікли на глибині 6957 метрів.

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