Автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу, проте камери спостереження зафіксували падіння снарядів.

Російські ракети потрапили в пункт захоронення радіоактивних відходів київського відділення "Об'єднання Радон".

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Станом на 27 лютого 2022 року 01:20 за Київським часом внаслідок масового бомбардування Kиєва всіма доступними Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Про це по телефону повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті внаслідок масового обстрілу, який досі триває", - йшлося в повідомленні.

Зазначалося, що внаслідок триваючого масового обстрілу було неможливо оцінити масштаби руйнувань.

"Автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу. Але камери спостереження зафіксували падіння снарядів", - повідомляли в Держінспекції.

За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони загрози населенню не було.

Згодом у відомстві розповіли, що станом на 03:20 радіаційний фон поблизу метро Печерська був у нормі та без змін.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники завдали ракетного удару по Василькову, там горить нафтобаза. Через пожежу громадян закликають закривати вікна.

Крім того, в Харкові російські війська підірвали газопровід.

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