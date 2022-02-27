Внаслідок бомбардування Києва російські ракети влучили у пункт утилізації радіоактивних відходів / фото ua.depositphotos.com

Російські ракети потрапили в пункт захоронення радіоактивних відходів київського відділення "Об'єднання Радон".

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Станом на 27 лютого 2022 року 01:20 за Київським часом внаслідок масового бомбардування Kиєва всіма доступними Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Про це по телефону повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті внаслідок масового обстрілу, який досі триває", - йшлося в повідомленні.

Зазначалося, що внаслідок триваючого масового обстрілу було неможливо оцінити масштаби руйнувань.

"Автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу. Але камери спостереження зафіксували падіння снарядів", - повідомляли в Держінспекції.

За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони загрози населенню не було.

Згодом у відомстві розповіли, що станом на 03:20 радіаційний фон поблизу метро Печерська був у нормі та без змін.

Фото Державної інспекції ядерного регулювання України

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники завдали ракетного удару по Василькову, там горить нафтобаза. Через пожежу громадян закликають закривати вікна.

Крім того, в Харкові російські війська підірвали газопровід.

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