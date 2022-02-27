У Харкові російські війська підірвали газопровід.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"У Харкові окупанти підірвали газопровід. Застерігаємо від дезінформації: це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально є схожим на нього", - йдеться в повідомленні.
Там у відомстві розповіли, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах.
Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:
- Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті - завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
- Уникайте тривалого перебування на повітрі.
- Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.
- Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
- Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
- Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої).
- Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.
- Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.
Краще за все - негайно виїхати з місця близького до аварії, в разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники також завдали ракетного удару по Василькову, там горить нафтобаза. Через пожежу на нафтобазі громадян закликають закривати вікна.