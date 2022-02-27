Це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схожий на нього.

У Харкові російські війська підірвали газопровід.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"У Харкові окупанти підірвали газопровід. Застерігаємо від дезінформації: це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально є схожим на нього", - йдеться в повідомленні.

Там у відомстві розповіли, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті - завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.

Уникайте тривалого перебування на повітрі.

Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря.

Регулярно здійснюйте вологе прибирання.

Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.

Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої).

Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.

Краще за все - негайно виїхати з місця близького до аварії, в разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники також завдали ракетного удару по Василькову, там горить нафтобаза. Через пожежу на нафтобазі громадян закликають закривати вікна.

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