У Німеччині заборонили брати тварин з притулків у період свят

Заборона зменшує кількість небажаних тварин, яких віддають назад після свят.

У Німеччині заборонили на час різдвяних свят брати тварин із притулків. Це зробили для того, щоб їх не використовували в якості подарунків.

Про це пише BBC.

Десятки притулків повідомили потенційним бажаючим взяти тварину, що напередодні Різдва тварини не віддаються. Серед них — найбільший в Європі притулок в Берліні.

Заборона зменшує кількість небажаних тварин, яких віддають назад після свят.

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В заяві йдеться, що тварини — це живі істоти з потребами і почуттями. Вони не підходять в якості несподіваних подарунків.

«Тварина — це не на Різдво, а на все життя», — свідчить слоган кампанії.

Після 18 грудня тварин не будуть передавати в нові будинки. Проблема, за словами прихильників заборони, полягає в тому, що домашніх тварин часто купують імпульсивно, в останню хвилину.

«Рішення про утримання тварини не можна сприймати легковажно — вся родина повинна бути залучена в процес прийняття рішення», — сказала Клаудія Хаммерлінг з берлінської асоціації із захисту тварин.

Більшість притулків будуть, як і раніше, відкриті для перегляду, але родинам доведеться повернутися в січні, а на свята у них буде час подумати.

До того ж напередодні Різдва варто враховувати метушню та шум, які можуть стати додатковим стресом для тварини в новому домі.