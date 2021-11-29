На кадрах з місця події риба виглядає п'яною і рухається дуже повільно, при цьому значна частина загинула.

Тисячі п'яних риб спливли на поверхню озера Цзянь у східному Китаї, напившись вина.

Рисове вино потрапило до водойми, розташованої в місті Шаосін у провінції Чжецзян, 25 листопада, пише Unilad. На відео з місця події видно, що риба виглядає п'яною і рухається дуже повільно. При цьому значна частина загинула.

Витік алкоголю стався через пожежу на прилеглій виноробні. В результаті постраждали золоті рибки, соми та багато інших видів.

На місце також стягнулися рибалки, щоб наловити собі легкої здобичі.

Коли вся постраждала риба спливе, озеро збираються очистити.

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Автор: Катерина Комолова