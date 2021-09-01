За кермом машини був синій "двійник" героя фільму "Аватар" Джеймса Кемерона.

У Білорусі правоохоронці затримали п'яного водія, обличчя, руки та одяг якого були синіми.

Про це УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Близько 4 години ранку увагу мінських інспекторів на проспекті Незалежності в Мінську привернув автомобіль "Рено": за кермом машини сидів синій "двійник" героя фільму "Аватар" Джеймса Кемерона. Як виявилося, водій був ще й п'яний.

"При перевірці документів з'ясувалося, що легковиком керує звичайний 31-річний чоловік. Як пояснив водій, такий незвичайний вигляд він прийняв спеціально для участі в конкурсі незвичайних костюмів на корпоративній вечірці. Крім незвичайного гриму автолюбитель був п'яний. При проведенні огляду в його організмі виявлено 1,92 проміле алкоголю", - розповіли в ДАІ.

Щодо порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

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Автор: Катерина Комолова