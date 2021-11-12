"Шо мига? Та в нас і сонце мигає, і шо тепер?" - Відповів водій на запитання поліцейського, чому той не зупинився на сигнал патрульних.

У Сумах п'яний водій маршрутки вирішив сховатися від копів, прикинувшись пасажиром.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На 102 зателефонував очевидець, який розповів, що дуже п'яний чоловік за кермом пасажирського автобуса збирається від'їжджати від зупинки.

Патрульні наздогнали маршрутку, однак водій не зупинився на жоден сигнал правоохоронців, а лише додав газу.

Читайте такожВставна щелепа, ключі від BMW, самотня шкарпетка: що губили кияни в маршрутках у 2020 роціЗрештою 61-річного втікача вдалося зупинити, але й тут він вирішив уникнути зустрічі з копами: пересів у салон маршрутки на заднє сидіння та почав вдавати пасажира, який спить.

Діалог патрульного і горе-водія записала камера.

- Я сплю тут, - сказав чоловік.

- А, спите. І як спиться? - Поцікавився поліцейський.

- Нормально, - спокійно відповів водій.

- Проблискові маячки синього та червоного кольору, звукова сирена була... Чому ви не зупиняєтесь? - Запитав правоохоронець.

- Шо мига? Та в нас і сонце мигає, і все мигає, і шо тепер? - Відповів керманич.

Чоловіка затримали, і він зізнався, що справді пив. На нього склали одразу два протоколи: за відмову зупинитися та за відмову проходити тест на алкоголь, а також відсторонили від кермування.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мелітополі Запорізької області в маршрутці під час руху водієві стало зле. Мікроавтобус на жвавому проспекті виїхав на смугу зустрічного руху, і життя пасажирів опинилося у небезпеці. Однак ситуацію врятував 17-річний пасажир.

А в Києві маршрутки вирішили об’їжджати переповнену зупинку через рейд поліції.

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Автор: Катерина Комолова