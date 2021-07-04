Ще одну дитину - семирічного хлопчика - госпіталізували із травмами. Сам водій у ДТП не постраждав.

У російському Первоуральску п'яний батько без прав сів за кермо, взявши з собою двох маленьких дітей, і потрапив в аварію. П'ятирічна дівчинка загинула, а семирічний хлопчик у лікарні.

Про це в неділю, 4 липня, повідомили в УДІБДР ГУ МВС Росії у Свердловській області.

"Нетверезий водій погубив власну п'ятирічну дочку, перевозячи її в порушення правил перевезення дітей на колінах. Чоловік придавив доньку своїм тілом. Ще один пасажир, його семирічний син, перебуває у лікарні", - йдеться в повідомленні.

ДТП сталася напередодні близько 19:00 в районі 8 км під'їзної автодороги до озера Глухого. За словами поліції, 37-річний житель Єкатеринбурга за кермом "Фіат Дукато" недостатньо контролював рух машини, з'їхав з проїжджої частини вправо і врізався в дерево.

Читайте такожРосіянка залишила у квартирі 40 кішок і пішла в запій: тварини стали канібалами (відео)У момент аварії дівчинка була на колінах у батька - вона загинула. Друга дитина, семирічний син водія, їхав на пасажирському сидінні. Він отримав травми різного ступеня тяжкості та доставлений до лікарні. Сам водій у ДТП не постраждав.

Правоохоронці з'ясували, що чоловіка раніше позбавили прав і сідати за кермо йому було не можна. Попри зовнішні ознаки сп'яніння, від проходження медичного огляду він відмовився.

Поліція склала адміністративні матеріали за відмову проходити медичний огляд і за порушення правил перевезення дітей. Водія затримали, автомобіль відправили на спеціалізовану стоянку.

У Росії за порушення правил перевезення дітей передбачений адміністративний штраф у розмірі 3 000 рублів (близько 1 120 грн), а за керування автомобілем у стані сп'яніння - адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 30 000 рублів (близько 11 200 грн), а також позбавлення права керування автомобілем на 18 місяців.

Якщо транспортним засобом керує особа у стані сп'яніння без права керування - передбачено адміністративний арешт до 15 діб.

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Автор: Катерина Комолова