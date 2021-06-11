У Запорізькій області чоловік переплутав бензин з алкоголем, випив і, нічого не помітивши, пішов курити.
Як розповіли в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицина катастроф, 28-річного жителя села Приморське Василівського району госпіталізували до лікарні Запоріжжя з термічними опіками I-II ступеня грудної клітини, живота, верхніх кінцівок 40%.
За інформацією місцевого видання 061.ua, чоловік прийшов до свого знайомого, з яким кілька днів випивав. Там у будинку він знайшов пляшку з якоюсь рідиною, зробив кілька ковтків і вийшов на вулицю, щоб покурити.
З'ясувалося, що у пляшці був бензин. Однак чоловік був дуже п'яний і не помітив. У важкому стані потерпілого забрали до відділення реанімації.
Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію, проводиться перевірка.
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