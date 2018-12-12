На Вінниччині почав працювати сучасний сміттєсортувальний комплекс

Наразі на території сміттєсортувального комплексу завершується будівництво боксових гаражів та складських приміщень.

Сьогодні, 11 грудня, голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій спільно з директором Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимиром Мережком відвідали Іллінецьку міську об’єднану територіальну громаду.

На сьогодні Іллінецька ОТГ має чимало здобутків, зокрема, на території об’єднаної територіальної громади збудовано сучасний сміттєсортувальний комплекс. Крім цього, в ОТГ запроваджено роздільний збір сміття та розташовано спеціальні контейнери для пластикових пляшок.

Загалом, робота Іллінецького сміттєсортувального комплексу КП «Добробут» спрямована на вдосконалення системи утилізації твердих побутових відходів через проміжний етап збирання та сортування використаного пластику, паперу, скла та інших ТПВ, що сприятиме зменшенню нагромадження сміття на території Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади та інших громад, а також вдосконалить систему житлово-комунального господарства, сприятиме зміні ставлення жителів до навколишнього середовища та покращить екологічну ситуацію на території громади.

Оглянувши приміщення сміттєсортувального комплексу, Валерій Коровій зауважив: «На сьогодні проблема правильної утилізації побутових відходів є надзвичайно серйозною. Два роки тому ми відпрацювали окрему регіональну програму стосовно роботи з твердими побутовими відходами, яка також передбачала формування окремих полігонів на теренах Вінницької області та будівництво низки сміттєсортувальних станцій. Наразі ми вже розпочали роботу щодо обладнання таких станцій в Козятині та Могилеві-Подільському. Крім цього, на сьогодні у нас є окреме бачення щодо вирішення ситуації в рамках проекту, який ми спільно реалізували з DESPRO в Тульчині. Це ті комплексні рішення, які потребують системного підходу». За словами Валерія Коровія, на реалізацію проекту з облаштування сміттєсортувального комплексу в Іллінцях було виділено 8 млн. грн. з обласного бюджету. Голова обласної державної адміністрації також відзначив активну позицію мешканців об’єднаної територіальної громади.

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У свою чергу, голова Іллінецької міської ОТГ Володимир Ящук розповів про будівництво сміттєсортувального комплексу: «Спочатку в місті було запроваджено сортування сміття та відбір пластикової тари. У зв’язку із цим, виникла потреба в будівництві сміттєсортувального комплексу, який би значно полегшив роботу тим працівникам, які виконували таку роботу. На сьогодні ми сортуємо 60% від привезених відходів. Поки що збір сміття відбувається лише у межах об’єднаної територіальної громади, в місті та в селах, але в подальшому ми також плануємо збір побутових відходів в інших громадах. Зокрема, підписано меморандуми про співпрацю з Оратівським районом та Дашівською ОТГ». За словами Володимира Ящука, завдяки спорудженому комплексу було додатково створено 20 робочих місць. Крім цього, на території закладено яблуневий сад загальною площею 5 га, висаджено понад 5 тисяч саджанців яблунь.

Під час зустрічі директор КП «Добробут» Юрій Вишневський розповів присутнім про особливості роботи сміттєсортувального комплексу. «Основним завданням є вирішення екологічного питання, покращення умов проживання в об’єднаній громаді. Наразі ми формуємо партії продукції для подальшої реалізації, адже є підприємства, які хочуть з нами працювати. Крім цього, на території підприємства є дві теплиці. Одна з них вже працює, тож вирощені тут квіти будуть висаджені на території об’єднаної територіальної громади», - зауважив Юрій Вишневський.

Також директор КП «Добробут» розповів про технологію переробки сміття, починаючи від пункту прийому відходів, які надходять до сортувального барабану, де відокремлюється органіка, після чого відбувається подальше сортування сміття та спрямування під прес.

У свою чергу, голова правління ПрАТ «Барський машзавод» Ілля Лук розповів про особливості обладнання, використаного за кращими технологіями польського зразка.

Наразі на території сміттєсортувального комплексу завершується будівництво боксових гаражів та складських приміщень. Сміттєсортувальна лінія змонтована та працює у тестовому режимі. Продовжуються роботи з благоустрою території.