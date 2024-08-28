Напередодні у річці Сейм, яка є притокою Десни, також було зафіксовано забруднюючі речовини.

У річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Про це написав Вишгородський міський голова Олексій Момот у себе в Facebook.

За його словами, 26 серпня було проведено позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На засіданні було прийнято рішення заборонити для мешканців купання та вилов риби у Десні.

"В річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках", - написав Момот.

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Заборона буде діяти для Броварської, Вишгородської та Пірнівської територіальної громад до отримання безпечних показників від екологів.

Напередодні у річці Сейм, яка є притокою Десни, також було зафіксовано забруднюючі речовини.

За даними Державного агентства меліорації та рибного господарства України, у річці Сейм зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Саме тому відповідна екологічна комісія прийняла рішення про заборону купатися, виловлювати рибу та використовувати воду з річки для господарських потреб через загрозу для здоров'я людей та місцевим жителям.

Екологічна ситуація в Україні

Раніше на Тернопільщині через пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла через атаку РФ сьогодні вночі, зафіксували перевищення рівня хлору у повітрі у 4-10 разів від норми. Про це заявила директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук.

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