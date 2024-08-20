Людям надали рекомендації, як діяти у цій ситуації.

На Тернопільщині через пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла через атаку РФ сьогодні вночі, зафіксували перевищення рівня хлору у повітрі у 4-10 разів від норми. Про це під час брифінгу заявила директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук.

Вона зазначила, що вранці погіршення якості повітря зафіксовано не було. Однак згодом важкі сполуки, що утворилися від згорання паливно-мастильних матеріалів та піднялися в повітря, почали осідати. Їх виявили спеціалісти.

"У викидах при згорянні нафтопродуктів є велика кількість хімічних речовин. Саме хлор є важкою хімічною речовиною, яка спочатку піднімається в атмосферу, а потім осідає. Тому у нас є перевищення нормативів у повітрі. При нормі в атмосферному повітрі 0,1 мг на м. куб. є перевищення від 0,4 до 1,01, тобто від 4 до 10 разів", - розповіла Чайчук.

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Спеціаліст дала кілька рекомендацій жителям, як діяти у цій ситуації, щоб вберегти здоров’я.

"В першу чергу – обмежити довготривале перебування на вулиці. Бажано зараз бути у приміщенні, закривши кватирки і вентиляційні ходи, щоб обмежити доступ атмосферного повітря. Застосувати за можливості рекуперацію повітря. Якщо такої можливості немає, можна завішати вікна, двері вологими простирадлами для того, щоб хлор, який є в атмосферному повітрі, зв’язувався з водою на зовнішній частині простирадла і не потрапляв у закрите приміщення", - пояснила директорка центру.

Також, за її словами, бажано обмежити перебування на водних об’єктах, адже хлор з’єднується з водою і утворює соляну кислоту, тому це може бути небезпечно.

Чайчук рекомендує пити велику кількість води, щоб у разі потрапляння шкідливих речовин в організм, вони виводилися з рідиною.

Вона також назвала симптоми отруєння хлором: почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. При таких симптомах спеціаліст порадила звертатися за допомогою до медиків.

Згодом у Тернопільській ОВА повідомили, що о 14:40 пожежу на промисловому обʼєкті у Тернополі ліквідовано.

Нічна атака на Тернопільщину – деталі

Вночі 20 серпня Росія атакувала промислове підприємство у Тернополі, внаслідок чого сталося загорання паливно-мастильних матеріалів. Для ліквідації цієї пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки, а також два пожежні поїзди з Тернополя та Львова. Близько 7 ранку пожежу було локалізовано.

Жителям Тернополя та інших населених рекомендували обмежити перебування на вулиці.

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