Харчуються вони, в основному, скумбрією / фото REUTERS
У таїландському звіринці кожен день проводять фізкультуру для пінгвінів. Так їм допомагають тримати себе у формі, поки немає відвідувачів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Працівники зоопарку розповідають, що через пандемію зараз до них не ходять відвідувачі.
Пінгвінам стає нудно, вони починають лінуватися і перестають активно рухатися. Працівники помітили це і вирішили виправити ситуацію.
Читайте такожУ США спіймали рідкісну рибу з людськими зубами (фото)Тепер вони щодня виводять всю зграю пінгвінів на прогулянку, спонукають більше плавати в басейні і стежать, щоб вони дотримувалися здорового збалансованого харчування.
Їх меню складається, в основному, зі скумбрії.
Таїландський звіринець показав, як влаштовує фізкультуру для пінгвінів