Через коронавірус зоопарк закритий.

У таїландському звіринці кожен день проводять фізкультуру для пінгвінів. Так їм допомагають тримати себе у формі, поки немає відвідувачів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Працівники зоопарку розповідають, що через пандемію зараз до них не ходять відвідувачі.

Пінгвінам стає нудно, вони починають лінуватися і перестають активно рухатися. Працівники помітили це і вирішили виправити ситуацію.

Читайте такожУ США спіймали рідкісну рибу з людськими зубами (фото)Тепер вони щодня виводять всю зграю пінгвінів на прогулянку, спонукають більше плавати в басейні і стежать, щоб вони дотримувалися здорового збалансованого харчування.

Їх меню складається, в основному, зі скумбрії.

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Автор: Людмила Жерновська