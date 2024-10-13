Щоб ковтнути повітря, тварини використовують тріщини в кризі або ж самі прогризають отвори.

Українські науковці, які перебувають зараз в Антарктиці, неподалік станції "Академік Вернадський" для досліджень зробили лунку, де їх очікував сюрприз – з крижаної води виринув тюлень.

У Національному антарктичному центрі розповіли, що вчені вийшли на лід в протоку Стелла-Крік, де пробили лунку, щоб відібрати зразки води. Йдеться, що це потрібно для біологічних досліджень, тому робиться постійно. Однак цього разу на полярників очікував сюрприз: не встигли вони розчистити отвір, як в ньому з'явився тюлень Ведделла. Тварина випливла, подихала та сховалася під воду. Так повторювалося кілька разів, тож науковці відійшли від лунки, щоб не заважати несподіваному гостю.

У науковому центрі пояснили, чому тюлень Ведделла випірнув в ополонці.

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"Представники цього виду добре пристосовані до життя в умовах Антарктики й здатні затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години поспіль. Подекуди глибина їхнього занурення становить понад 600 метрів. Щоб ковтнути повітря, ці тварини використовують тріщини в кризі або ж самі прогризають отвори. А от цей тюленчик вирішив скористатися лункою, яку зробили українські полярники", - розповіли вчені.

Вони акцентують: скориставшись лункою, "кмітливий тюлень" ще й поберіг свої зуби. Річ у тому, що через постійне прогризання криги зуби швидко стираються, через що зменшується тривалість життя тварини.

Інші новини про "Академіка Вернадського"

Як повідомляв УНІАН, тюлені Ведделла народжують дітей у районі української полярної станції "Академік Вернадський" на початку антарктичної весни. Нещодавно першому малюку обирали ім'я.

Також полярники розповідали, що острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", майже повністю запакований кригою. Це дуже важливо – крига діє як "ковдра", що відокремлює океан від атмосфери.

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