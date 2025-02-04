У єврокомісії закликали до радикальніших заходів, аби вирішити цю проблему.

Європейська комісія опублікувала новий звіт, в якому йдеться про те, що більшість поверхневих водних об'єктів Європи забруднені хімікатами. Такі дані свідчать про те, що потрібно приймати термінові рішення, аби ситуація не стала ще гіршою, пише The Independent.

За оцінкою комісії, лише 39,5% поверхневих вод, серед яких озера, річки та прибережні райони, досягли "доброго" екологічного статусу в 2021 році.

Водночас лише 26,8% цих водойм відповідають стандартам, що значно менше порівняно з 33,5% у 2015 році. Таке погіршення відстежується тоді, коли країни ЄС борються з нестачею води та посухами через зміну клімату.

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У звіті також йдеться про часткові покращення, до прикладу, у водних рослинах, які живуть в озерах. Водночас ситуація з підземними водами у Європі є кращою, адже 86% з них мають добрий хімічний статус, попри те, що нітрати від сільського господарства забруднюють підземні води в більшості країн ЄС.

"Ситуація з водою в ЄС перебуває в поганому стані. Ми так довго сприймали воду як належне. І я думаю, що настав час змінити це мислення", - наголосила комісар ЄС з питань навколишнього середовища Джессіка Розуолл в інтерв'ю Reuters.

Своєю чергою у комісії заявили, що для боротьби із забрудненням нітратами потрібні радикальніші заходи, проте там визнали, що їх "може бути політично складно прийняти".

"Оскільки очікується, що більшість країн не досягнуть мети ЄС щодо досягнення "доброго" стану всіх поверхневих вод до 2027 року, бездіяльність може призвести до судових позовів. Нідерланди вже зіткнулися з судовим рішенням про необхідність різко скоротити забруднення азотом, яке завдає шкоди якості води", - нагадали у The Independent.

У виданні додали, що Європейський Союз може виділити більше коштів зі свого наступного бюджету, які будуть направлені на очищення водопостачання, однак такі вимоги будуть конкурувати з планами урядів збільшити витрати ЄС на оборону та промисловість.

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