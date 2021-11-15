В акваторії Дніпро-Бузького лиману стався прорив трубопроводу під час перевезення соняшникової олії.

У Миколаєві в акваторії Дніпро-Бузького лиману стався прорив трубопроводу під час перевезення соняшникової олії.

Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції України.

Зазначається, що внаслідок аварійної ситуації рідина потрапила до моря на території причалу № 12 Миколаївської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу вже відібрали проби води для виявлення вмісту та концентрацій речовин, що забруднюють навколишнє середовище.

Також очікується інформація від АМПУ про масштаб забруднення та власника судна. В результаті дослідження проб води та даних про площу розливу будуть розраховуватись збитки, які інспекція пред’явить забруднювачу.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька заявила, що в Україні діють застарілі норми й вимоги до якості води, які й не виконуються більшістю постачальників. Вона зазначила, що вже за декілька десятків років українці можуть зіткнутися з дефіцитом якісної питної води, тому треба впроваджувати європейські норми.

Автор: Ганна Бредіхіна