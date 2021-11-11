В Україні сьогодні діють санітарні норми та правила, в яких загалом відсутні 23 показники безпечності та якості питної води, що містяться у відповідних директивах ЄС.

Україна вже за декілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом якісної питної води.

Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час екологічного форуму в столиці.

Магалецька наголошує, що сьогодні в Україні діють застарілі норми й вимоги до якості води, які й не виконуються більшістю постачальників.

Читайте такожУ Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв'язав проблеми"Сьогодні почали прийматися рішення, які дозволять покращити ситуацію – це обмеження використання фосфатів в миючих засобах та деяких пестицидів (це, приміром, хлорпірифос). Однак нам потрібно більш активно впроваджувати у себе європейські норми. Це не питання євроінтеграції, це питання виживання", - зазначила голова Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, у чинному українському законодавстві відсутні норми контролю показників броматів, акриламіду, багатоядерних ароматичних вуглеводнів, вінілхлориду, епіхлоргідрину, електричної провідності тощо. З 2021 року нормативи для 4-х показників (акриламід, вінілхлорид, епіхлоргідрин, хлорати) у Європі у 100 разів жорсткіші, ніж в Україні.

Раніше українців попередили про загрозу дефіциту питної води - до 2050 року її доведеться імпортувати.

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Автор: Ольга Робейко