Шкідливі залишки нафтопродуктів без утилізації злили в районі однієї з міських вулиць.

В Одесі водій вантажівки злив відходи нафтопродуктів у недозволеному місці, заподіявши збиток на понад 500 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що, працюючи водієм вантажного автомобіля, чоловік надавав послуги з навантаження, розвантаження та перевезення відходів провідному підприємству України з утилізації відходів.

"Надалі підозрюваний був залучений цим підприємством у протиправну схему поводження із забруднюючими речовинами на території Одеської області. Зокрема, задокументовано, як водій злив баластні води з вмістом нафтопродуктів, вивезені з території державного морського торгового порту", - розповіли у прес-службі.

Як зазначається, ці відходи підлягали подальшій утилізації, однак підозрюваний злив небезпечні речовини в непередбаченому для цього місці - на земельній ділянці поблизу одного з місцевих автотранспортних підприємств. В результаті навколишньому середовищу завдано збитків на суму понад 500 тис. грн.

Читайте такожПід Одесою узбережжя у заповіднику всіяли гігантські медузиЖителю Одеської області повідомлено про підозру за фактом забруднення земель відходами, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

Розслідування інциденту проводила поліція. Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, відходи вивозили з території морського порту "Чорноморськ", а злили їх в Одесі, в районі вулиці Хутірської.

Раніше УНІАН писав, як в Києві невідомі злили небезпечні відходи в озеро Кирилівське, що на Оболоні. Жителі столиці помітили пляму нафти, яка поширилася на все водоймище.

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