В мисливських угіддях виявили скажених шакалів.

В одному з районів Одеської області через сказ диких тварин оголошено карантин.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Зазначається, що наприкінці листопада в рамках контролю проведених раніше заходів з імунізації проти сказу диких тварин на території Кілійського районного товариства мисливців і рибалок відстрелили шакалів і лисицю. У них відібрали зразки матеріалів та направили для проведення лабораторних досліджень на сказ.

У випробувальному центрі Одеської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби у двох зразках виявили сказ.

Читайте такожПомер поні: у Тернополі в зоокутку знайшли сибіркуУ зв'язку з цим на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ізмаїльській райдержадміністрації ухвалено рішення накласти карантинні обмеження щодо сказу тварин на територію вищеназваних мисливських угідь. Зона загрози визначена, зокрема, у місті Кілія, селах Шевченкове та Ліски. Затверджено план заходів з ліквідації вогнища захворювання на сказ м'ясоїдних диких тварин.

Нагадаємо, у жовтні у селищі Колки Волинської області через скажену лисицю запроваджували карантин.

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Автор: Лариса Козова