Більшість первоцвітів в Україні внесені до Червоної книги

В Україні почали розквітати первоцвіти. Браконьєри відразу ж почали їх знищувати заради наживи.

Про це повідомив голова Постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий у Facebook.

За словами чиновника, в Києві продавали до 5 мільйонів квітів протягом сезону, але вже вдалося скоротити цю цифру до 400 тисяч.

Найчастіше страждають проліски - вони складають 70% нелегального квіткового ринку, ще 20% - шафрани, інші - сон-трава, білоцвіт і цикламени.

Через те, що квіти швидко зривають, вони не встигають утворити насіння, а для букетів зазвичай беруть найкрасивіші і здорові квіти. При цьому суцвіття, які залишаються, формують слабкі насіння, нестійкі до хвороб і шкідників.

Крім того, коли квіти зривають, то пошкоджують цибулину і коріння, що може буквально вбити рослину.

"Зриваючи листя, які відповідають за фотосинтез і утворення поживних речовин, ми не даємо можливості цибулині набратися сил і прорости в наступному році", - пояснив Яловий.

В результаті діяльності людини кількість первоцвітів постійно скорочується. На сьогодні велика частина первоцвітів в Україні занесені до Червоної книги.

Як раніше повідомляв УНІАН, екстремальні лісові пожежі на Землі будуть множитися через зміни клімату. Кількість екстремальних лісових пожеж збільшиться на 30% протягом наступних 28 років.

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