Нові посадовці зможуть карати порушників законодавства.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський планує запровадити в Україні інститут екологічних шерифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

"У мене є ідея ввести інститут екологічних шерифів. Щоб на певну кількість населення була людина, якій, в першу чергу, довіряють люди, як шерифам у Штатах, яка має впізнаваність, екологічну освіту", - сказав він.

Читайте такожПрокуратура розслідує порушення екологічної безпеки Миколаївським глиноземним заводомВін додав, що ці шерифи допоможуть не тільки виховувати у людей екологічну поведінку, а й карати порушників законодавства.

"Протоколи вони, у моєму баченні, теж можуть виписувати", - сказав він.

Абрамовський назвав цю ідею сирою, проте обіцяє протягом двох місяців розробити відповідний законопроект.

Цікаво, що схожу ідею озвучували ще за попереднього президента Петра Порошенка - запровадити інститут екошерифів пропонував ще у 2016 році екс-міністр екології Остап Семерак.

У березні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації.

Автор: Станислав Кожемякин