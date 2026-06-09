У Чорнобилі помітили гніздування найменшого птаха України (фото)

На появу виду могло вплинути насадження ялини біля адміністративних будівель у місті.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксовано другий випадок гніздування золотомушки червоночубої – найменшого птаха України, занесеного до Червоної книги. Про це працівники заповідника повідомили у Facebook.

Як розповіли орнітологи, під час спостережень вдалося помітити самця, який регулярно приносив комах у гніздо, що є ймовірною ознакою вигодовування пташенят.

"Цікаво, що свою роль у появі цього рідкісного виду могли відіграти насадження ялини біля адміністративних будівель в Чорнобилі. Саме хвойні дерева створюють для золотомушки червоночубої сприятливі умови для гніздування та пошуку корму", – йдеться у повідомленні.

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Золотомушка червоночуба: що про неї відомо

Це дрібний птах родини золотомушкових (Regulidae). Найменший (поряд із золотомушкою жовточубою) птах фауни України. Його довжина тіла – 9 см, маса – 4–6,5 г. В Україні це осілий, кочовий, перелітний вид.

Протягом року птах має два виводки (1-й – у травні-червні, 2-й – у червні-серпні). Гнізда будує глибокі, вистелені товстом шаром моху. Вони зазвичай висячі, кріпляться на нижньому боці гілки. У кладці – 7–11 яєць. Будує гніздо та насиджує кладку (14–16 днів) самка. Пташенята вилітають через 15–16 днів після вилуплення. Живиться пернатий переважно комахами та їхніми личинками, а також павуками.

Птах знаходиться під охороною Бернської конвенції та включений до Червоної книги України. Охороняється у Карпатському біосферному заповіднику, Кримському природному заповіднику, Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику, природних заповідниках "Мис Мартьян", "Ґорґани".

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Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили комаху-"аристократа" – метелика Махаона. Це один із найбільших і найефектніших представників ентомофауни України, якого важко сплутати з кимось іншим. Зокрема, жовто-чорні крила з "хвостиками" виглядають так, ніби його малював художник із дуже гарною фантазією.

Свою назву метелик отримав від Карла Ліннея на честь Махаона – героя давньогрецької міфології, який був лікарем і воїном під час Троянської війни.

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