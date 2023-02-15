За порушення запровадженої заборони загрожує штраф.

З 15 лютого у Чорному морі і лиманах Одеської області діє заборона на вилов камбали (глоси) у період її масового нересту.

Про це повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України. Зазначається, що враховуючи науково-біологічне обґрунтування Одеського центру "ПівденНІРО", заборона триватиме до 30 квітня включно.

"Тривалі терміни заборони пов’язані з біологічними особливостями розмноження глоси. Зокрема, цей вид має порційний тип ікрометання, тому нерест розтягнутий у часі. У північному Причорномор’ї та північно-західній частині Чорного моря нерест відбувається з лютого до квітня", - пояснили в Держрибагентстві.

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Також повідомляється, що за вилов камбали (глоси) під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Так, компенсація за одну особину незаконно виловленої глоси становить 1 тис. 700 грн.

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Як повідомляв УНІАН, з 15 лютого відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства у всіх рибогосподарських водних об’єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня.

Пізніше стало відомо, що в Україні у січні зафіксували факти масової загибелі риби через пошкодження конструкції Каховської гідроелектростанції, яке виникло, оскільки російські загарбники здійснювали обстріли в районі Каховського водосховища (Херсонська область).

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