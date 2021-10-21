На публіку сімейство з первістком почне виходити лише навесні, як потеплішає.

Рідкісне поповнення у харківському екопарку. Там у родині тапірів народилось дитинча.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дівчинка з'явилась на світ три тижні тому, та лише зараз її показали журналістам. А от на публіку сімейство з первістком почне виходити лише навесні, як потеплішає.

Смугасте маля добре почувається і з цікавістю вивчає усе довкола. Дитинча подобається пити матусине молоко, але поволі воно пробує і солодкі фрукти. Це перший тапір, народжений в Україні за останні 20 років.

"Це єдина дитина в Україні, тому що пара є тільки у нас, і цю дитину чекали всі. Справжня доля. І назвали її Долі", - розповіла завідувачка сектору "Гризуни та тераріум" харківського екопарку Світлана Вишневецька.

Нагадаємо, у липні цього року у Новому Орлеані в зоопарку народився малюк тапіра Бреда – це рідкісний вид тварин.

Вони мешкають у Центральній Америці, та через вирубку лісів і кліматичні зміни їхня популяція скорочується.

У малого ще немає імені - публіці його покажуть наприкінці літа. А поки що зоопарк викладає відео з малюком.

Автор: Денис Прядко