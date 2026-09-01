Росія вдарила по пункту пропуску на кордоні з Румунією: поромне сполучення перекрито

Транспортні засоби перенаправляються до інших пунктів пропуску.

У ніч на 1 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами міжнародний пункт пропуску "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні в Одеській області. Як повідомляє пресслужба Південного регіонального управління ДПСУ, це призвело до зупинки роботи поромної переправи.

"Сьогодні вночі російські ударні БпЛА типу Shahed атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні. Влучання безпілотників відбулося по будівлі та території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі. Займання локалізували працівники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Наразі оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону. Транспортні засоби перенаправляються до інших пунктів пропуску.

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У ДПСУ просять людей врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок.

"Відзначимо, що ворог не вперше завдає удар по цьому пункту пропуску", - підкреслюють прикордонники.

Росія тероризує пункти пропуску

Нагадаємо, влітку РФ посилила удари по Одещині, у тому числі по пунктах пропуску, що на державному кордоні. Зокрема, вночі 25 серпня було атаковано БпЛА міжнародний пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою. Було пошкоджено інфраструктуру - пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт довелося призупинити.

Також 21 серпня росіяни атакували "Шахедами" території Болградського та Ізмаїльського районів - сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки", де було пошкоджено будівлі та конструкції, виникли пожежі. Рух транспорту та осіб через цей пункт пропуску певний час не здійснювався.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що російські війська намагаються ускладнити або повністю заблокувати транспортне сполучення між Україною та Молдовою.

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