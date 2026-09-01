Перехоплювачі проти реактивних дронів: Україна намагається наздогнати РФ у небі, - CNN

Наразі українське небо від реактивних безпілотників захищають переважно бойові літаки.

Україна терміново намагається розробити дрони-перехоплювачі, здатні протистояти новому поколінню російських реактивних "Шахедів", які в останні місяці сіють хаос по всій країні.

Як пише CNN, російські реактивні безпілотники "Шахед" складніше перехопити через їхню швидкість і кількість. Вони втричі швидші, ніж оригінальні "Шахеди", закуплені Росією в Ірану.

При цьому Росія змінила тактику атак і перейшла до масованих обстрілів Києва вдень і вночі. У суботу українські військові заявили, що Росія запустила по Україні 224 безпілотники вдень – більшість із них із реактивними двигунами. У неділю Київ пережив вісім повітряних нальотів у період від півночі до заходу сонця.

Відео дня

"Мета Кремля – виснажити українську ППО та підірвати моральний дух мирного населення, оскільки він розширює перелік цілей, включаючи продовольчі склади та магазини, і продовжує удари по енергетичній інфраструктурі", – зазначається у статті.

Шахова гра інновацій

Поки що, як визнав президент Володимир Зеленський, від реактивних безпілотників в основному захищають бойові літаки. Але ВПС України й так працюють на межі своїх можливостей, а використання винищувачів проти безпілотників обходиться дорого, зазначає видання:

"І ось розпочався черговий етап безперервної технологічної гонки, яка стала характерною рисою цієї майже п’ятирічної війни".

Чотири українські компанії вже розробили перспективні безпілотники-перехоплювачі, один із яких, за словами Зеленського, має "найуспішнішу технологію". За словами міністра оборони Євгена Хмари, польові випробування вже розпочалися для всіх чотирьох претендентів.

Однак розробка технології та її впровадження – це два абсолютно різні завдання. "Наступальні можливості завжди на крок попереду оборонних", – заявив у п’ятницю заступник голови адміністрації президента Павло Паліса. "Нам, безумовно, доведеться адаптуватися. На це знадобиться час".

Один із перспективних українських перехоплювачів, який отримав назву "Стінг", за повідомленнями, останніми днями збив два реактивні безпілотники. Інша українська компанія, F-Drones, модернізувала свій перехоплювач, який тепер розвиває швидкість понад 400 км/год.

Боротьба за технологічну перевагу не закінчується

У той час як Україна успішно розширила дальність дії своїх ударних безпілотників середньої та великої дальності, Росія розробила дешеву крилату ракету "Бандероль".

Ракета довжиною п’ять метрів має максимальну швидкість 620–650 кілометрів на годину та заявлену дальність до 500 кілометрів. Вона несе боєголовку вагою 150 кілограмів.

"Її дальність достатня для ураження більшої частини південної України під час запуску з вертольотів над Кримом. Протягом останніх тижнів десятки ракет "Бандероль" було застосовано проти порту Одеси, що порушило експорт зерна з України", – пише CNN.

Атаки ракетами "Бандероль" значно уповільнили операції вздовж морського коридору України через Чорне море. Ці постійні атаки роблять страхування вантажів зерна надто дорогим, повідомляють джерела в галузі.

При цьому аналітики зазначають, що російські військові, можливо, готуються запускати ракети "Бандероль" з наземних платформ, а також з безпілотників і вертольотів.

Російські атаки на Україну

Як пише WSJ, Росія намагається змусити Україну підкоритися, запускаючи дедалі більше реактивних дронів у бік Києва та інших міст, поєднуючи їх із новою тактикою. Сигнали повітряної тривоги останніми днями лунають у Києві майже цілодобово. Це загрожує зробити нормальне життя в Києві складнішим, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за останні 4 доби росіяни запустили понад 1,5 тис. БПЛА, з яких близько 800 – реактивні. При цьому більшість дронів, особливо тих, що літають вдень, є реактивними.

Вас також можуть зацікавити новини: